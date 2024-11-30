Trabzonspor Yönetimi İbra Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Yönetimi İbra Edildi

Trabzonspor Yönetimi İbra Edildi

Trabzonspor'un genel kurulunda yönetim kurulu mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

30.11.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunda yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak genel kurulda, gündemin okunmasının ardından kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun faaliyet raporlarını okudu.

Denetleme kurulu üyesi Muhammet Zeki Paşaoğlu da bordo-mavili kulübün 31 Ekim 2024 itibarıyla net borcunun 3 milyar 940 milyon 840 bin 616 lira olduğunu açıkladı.

Toplantıda, bazı üyeler söz alarak görüşlerini dile getirdi. Üyelerden Hakan Kulaçoğlu, tepki olarak delegelerden geçersiz oy kullanmalarını istedi.

Genel kurul öncesi yeterli imzayı toplayamadığı için aday olamayan Necati Selvitop ise "Tüzük gereği 9 bin 907 delegenin yüzde 5'nin imzasını toplamak için çalışmalara başladım. 4 günlük sürede 471 imzaya ulaşarak Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na müracaat ettim." dedi.

Yönetim kurulunu eleştiren Selvitop, "Adaylığımız, kasada, masada, sahada başarısızlık ve Trabzonspor'un kötü yönetimi nedeniyleydi. Ekonomik, demokratik, sportif başarısızlıkların sonucuydu. Mevcut yönetimden daha iyi yöneteceğimize, başarılı olacağımıza inancımız vardı. 9 bin 907 kişiden oluşan üye listesinden vefat eden birçok ismin olduğunu öğrendik. Divan başkanı Mahmut Ören'e imza listemizi teslim ettik, başvurunun kabul edilmesini istedik. 494 imzanın olması gerektiğini söyleyerek, başvuruyu kabul edilmedi. Biz de böyle olunca adaletin tecellisi için mahkemeye başvurduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamayla Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Kaynak: AA

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Yönetimi İbra Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
19:03 Rusya’da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı Rusya'da Bitcoin madenciliği resmen yasallaştı
18:39 Fenerbahçe’nin eski golcüsü Galatasaray’a gidiyor Fenerbahçe'nin eski golcüsü Galatasaray'a gidiyor
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:57 Eyüpspor’da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı
17:46 Temsilcilerimizin UEFA’dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı Temsilcilerimizin UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
17:43 Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
17:34 İYİ Parti’den istifa eden Ümit Özlale’nin yeni adresi belli oldu İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale'nin yeni adresi belli oldu
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
17:29 Fenerbahçe Merih Demiral’a da imzayı attırıyor Fenerbahçe Merih Demiral'a da imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 16:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor Yönetimi İbra Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.