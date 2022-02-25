Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Abdullah Avcı - Son Dakika
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Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Abdullah Avcı

25.02.2022 23:17

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u son saniyelerde attığı golle 3-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Şampiyonluk hikayelerinde bu tür maçlar, geri dönüşler önemlidir.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u son saniyelerde attığı golle 3-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Şampiyonluk hikayelerinde bu tür maçlar, geri dönüşler önemlidir. Biz bu sene bunları yapabilen takımız." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Yukatel Kayserispor'un teknik direktör Hikmet Karaman ile çıkışa geçen bir takım olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz ilk yarıda 45 dakika hem bireysel hem de oyun organizasyonları olarak devreye giremedik. Basit top kayıpları yapıyorsan, doğru baskı yapamıyorsan rakip seni geri koşturur. 2-0 geriye düştük ama taraftarımız vazgeçmedi. Onlar hem devre arası hem de maç içindeki geri dönüşümüzde bize destek verdiler. İkinci yarı ise doğru saha dağılımı, pasın şiddeti, oyuna giren oyuncuların katkıları 49. dakikada golün gelmesi bu sinyali verdi. Taraftarlarımız da bununla beraber bizi iten bir güç oldu. Şampiyonluk yolunda bu hikayeyi daha da güzelleştiriyor. Oyunda son bölümde çok riskler aldık iki tane pozisyon verdik ama bizim de direkten dönenler ve girdiğimiz birçok pozisyon var."

Abdullah Avcı, şampiyonluk yolunda bir haftanın daha geride kaldığını ifade ederek, "Dünyanın her yanından gelen taraftarlarımıza sesleniyorum anın keyfini yaşasınlar, bu mutluluğu yaşasınlar. Trabzonspor'un DNA'sında vazgeçmemek her zaman var. Bir haftayı daha cebimize aldık ama bu bize konforlu alan değil özgüvenli bir oyun getirmesi gerekiyor. Güzel de bir galibiyet taraftarlarımıza armağan ediyorum. Salı günü Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır orası da bizim için önemli hedeflerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk senelerinde bu tür maçların ve geri dönüşlerin çok önemli olduğunu da vurgulayan Avcı, "Taraftarın sabrı ve desteği çok önemli. Bize hep destek veriyorlar. Bu yolda inişler çıkışlar olacak ama bu geri dönüşler çok şeyin habercisi." dedi.

Avcı, maça ikinci yarıda dahil olan ve bir gol bir asistlik performans sergileyen Djaniny Semedo için de şöyle konuştu:

"Çok özel oyuncularımız var. Djaniny benim geçen sene geldiğimde Alanyaspor maçında ilk sahada gördüğüm bir oyuncuydu. Ben çok özel oyuncularla çalıştım dünya çapında. Djaniny özellikleri çok olan oyunun içerisinde olan ve bunu performansına yansıtan bir oyuncu.

Sezon başında da transfer teklifleri vardı, bunun gerçekleşmeyeceğini kendisine söyledim. 6 ay çalıştık 'senden vazgeçemem' dedim o da buna cevap veriyor. Bugün oyuna girerek farkını gösterdi. Çok karakterli bir oyuncu."

Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Abdullah Avcı
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Abdullah Avcı
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Abdullah Avcı
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Abdullah Avcı
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Abdullah Avcı
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Abdullah Avcı
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Abdullah Avcı

YORUMLAR
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Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır Yukatel Kayserispor maçının ardından Yukatel Kayserispor maçının ardından

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Abdullah Avcı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor - Yukatel Kayserispor maçının ardından - Abdullah Avcı - Son Dakika
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