Trabzonspor, Yüksekovaspor'u 2-0 yenip namağlup devam ederek 25 puana ulaştı - Son Dakika
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Trabzonspor, Yüksekovaspor'u 2-0 yenip namağlup devam ederek 25 puana ulaştı

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Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. hafta son maçında Trabzonspor, Yüksekovaspor'u 2-0 yendi. Bordo-mavili ekip namağlup devam ederek 7. galibiyetini aldı ve puanını 25'e yükseltti; 9 maçta 25 puanlı Fenerbahçe arsaVev ile aynı puana ulaştı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. haftanın son maçında Trabzonspor, konuk ettiği Yüksekovaspor'u 2-0 yendi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, Marija Aleksic'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Abigail Kofi Kim'in golüyle farkı 2'ye çıkaran bordo-mavili ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Bu sonuçla ligde yoluna namağlup devam eden Trabzonspor, 11. maçında 7. galibiyetini alarak puanını 25'e yükseltti. Bordo-mavili ekip, 9 maç sonunda 25 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe arsaVev'le aynı puana sahip.

Kaynak: AA
TrabzonsporFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor, Yüksekovaspor'u 2-0 yenip namağlup devam ederek 25 puana ulaştı - Son Dakika
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