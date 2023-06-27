Trabzonspor, Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Trabzonspor, Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı

27.06.2023 23:30

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Panathinaikos'tan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyuruldu. Kourbelis, Trabzonspor'a katıldığı için mutlu olduğunu ve elimden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Trabzonspor Panathinaikos'tan ayrılan Dimitrios Kourbelis'u kadrosuna kattığını açıkladı. Başarılı orta saha kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyuruldu.

SÖZLEŞME 2+1 YILLIK

Bordo-mavililer, 29 yaşındaki orta saha Dimitrios Kourbelis ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

İLK YILINDA 950 BİN EURO ALACAK

29 yaşındaki oyuncuya 2023-24 sezonu için 950 bin euro, 2024-25 sezonu için 1 milyon euro ve opsiyonunun kullanılması durumunda 2025-26 sezonunda 1.1 milyon euro ücret verileceği KAP'a bildirildi.

"BİZE HER YER TRABZON"

Futbolcunun açıklamalarına yer verilen videoda Kourbelis, "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Ailenize katıldığım için mutluyum. Elimden geleni yapmaya hazırım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

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