Trabzonspor Ziraat Kupası'nın Sahibi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Konyaspor'da Bardhi'nin sol kanattan yaptığı ortada Muleka'nın kafa vuruşunu kaleci Onana çıkardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Muleka, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
54. dakikada Konyaspor atağında Bardhi'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gonçalves'in çektiği şutta Nwaiwu araya girerek topu kornere gönderdi.
55. dakikada Konyaspor, Adil'in ceza sahasında Folcarelli'nin müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Bardhi'nin kullandığı penaltıda top direğe çarparak oyun alanına dönerken, devam eden pozisyonda Nagalo'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Onana kornere çeldi.
69. dakikada Pina'nın ortasında Augusto'nun kafa vuruşunu kaleci Bahadır çıkardı. Dönen topa yeniden vuran Augusto'nun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
76. dakikada Trabzonspor, Jevtovic'in ceza sahasında topa elle müdahalesi sonrası penaltı kazandı. 79. dakikada penaltıda topun başına geçen Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
87. dakikada Trabzonspor'da savunmadan seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazda önünde bulan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+6. dakikada Deniz'in ortasında Muleka'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
Stat: Corendon Airlines Park
Hakem: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Bersan Duran
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic (Ozan Tufan dk. 57), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov (Oulai dk. 90+2), Muçi (Salih Malkoçoğlu dk. 90+2), Augusto (Umut Nayir dk. 90+5), Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Boran Başkan
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Jevtovic (Bjorlo dk. 85), Melih, Deniz, Gönçalves (Svendsen dk. 90), Bardhi (Kramer dk. 80), Muleka
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jo Jin-Ho, Rayyan Baniya, Yusuf Andzouana, Arif Boşluk, Olaigbe
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Onuachu (dk. 18 ve 79) (Trabzonspor), Muleka (dk. 50) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Bouchouar, Savic, Onuachu, Pina, Nwaiwu, Oulai (Trabzonspor), Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Berkan Kutlu, Adil Demirbağ, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Konyaspor) - ANTALYA
