Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne hazır - Son Dakika
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali\'ne hazır

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile karşılaşacakları maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda eksik oyuncuların dışında takım, taktik çalışmalarına odaklandı. Trabzonspor, bugün İstanbul'a hareket edecek ve basın toplantısı düzenleyecek.

22.05.2024 13:23
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Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'de Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Basın mensuplarına 15 dakikası açık olan antrenmanda bordo-mavililer, ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından taktik çalışmaya geçti. Antrenmanda Pepe, Benkoviç ve Hüseyin Türkmen yer almadı.

Trabzonspor, tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası bugün 15.30'da İstanbul'a hareket edecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır'ın katılacağı basın toplantısı da saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne hazır - Son Dakika

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