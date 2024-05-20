Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, takımın iyi bir hafta geçirdiğini ve hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Avcı, futbolun konuşulduğu, hak edenin kazandığı bir müsabaka olmasını temenni ettiğini söyledi. Türkiye Kupası'nın şehir ve camia için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Avcı, Trabzonspor'un bu kupayı almak istediğini ifade etti. Avcı, maçın bir futbol şöleni ve festival havasında geçmesini istediklerini dile getirdi.

20.05.2024 13:13
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Mayıs Perşembe günü Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapacağı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Avcı, güzel bir gün yaşadıklarını, haftaya da iyi başladıklarını belirterek, "Umarım hafta sonuna kadar da böyle devam eder. İlk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. Zor meşakkatli, inişli-çıkışlı yollardan sonra bunu gerçekleştirdik ve bir kenara bıraktık. Trabzonspor, Türkiye Kupası finalini 9 kez almış, perşembe günü bunu 10. kez buraya getirmek istiyoruz." dedi.

Sadece futbolun konuşulduğu, hak edenin kazandığı bir müsabaka olmasını temenni eden Avcı, şöyle konuştu:

"Takımın havası iyi, geçen hafta bunun yansıması oldu. Başakşehir maçıyla beraber oyuncuların konsantrasyonları çok net yukarıdaydı. Plana daha çok sadık kaldılar, daha konsantreydiler, daha hızlıydılar, biraz daha serttiler ve topa biraz daha doğru zamanlarda dokunuşları yaptılar. Onun için geçen hafta itibarıyla karşılığını doğru aldık, bu bizi oyun olarak mutlu etti. Bunun daha fazlasını yapmamız gereken perşembe akşamı final oynayacağız. Buna da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Şu an itibarıyla oynayan grup toparlanmaya daha yeni geçiyor bugün. Yarın da onların ölçümleri yapılacak, riskleri var mı, yok mu, onlara bakılacak. Hem toplantımız olacak hem de hazırlığımız yarın itibarıyla devam edecek."

Avcı, Türkiye Kupası'nın çok anlamlı olduğunu, şehrin ve camianın kupa moraline çok ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçen Samsun-Trabzonspor U19 finalinde de aynı duyguyu söyledim. Çocuklar, kazananlar çok sevinçli, kaybedenler çok üzgündüler. Aslında her ikisi de çok kazanıyordu. Final oynamak, hele o yaş grubunda çok değerli. Onlara da şunu ifade ettim; ben de çok finaller oynadım ama o günü kaybederken aslında kazanıyorsun. Bu sana çok önemli deneyimler getiriyor. Ben çalıştığım her kategoride hem oyunu geliştirmeye çalıştım, oyuncuyu geliştirmeye çalıştım ve bunun da tacı, süsü olan kupayı almak istedim. Hepsinde buna ulaştık. Türkiye Kupası'nda oynadığımız finaller var. Umarım bu bizim alnımıza yazılmışsa çalışıyoruz ve bunun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Trabzonspor için de çok anlam ifade ediyor. Bu sene buna tüm şehrin de ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var. Başkanın, yönetim kurulunun da ihtiyacı var. Umarım bunun karşılığını alacağız diye düşünüyoruz."

"Futbol şöleni olarak bakıyorum"

Perşembe günü oynanacak maçın bir festival ve şölen havasında geçmesini istediklerinin altını çizen Avcı, "Olimpiyat bize uğurlu uğursuz, onu bilmiyorum ama o şeylere çok bakmıyorum. Ben bir futbol şöleni olarak bakıyorum, bir festival havasında bakıyorum. Hakikaten bu günler güzel günler ve bunun keyfini çıkarmak lazım. Taraftar yarı yarıya. Trabzonspor taraftarının destek verdiğinde neler olabildiğini çok net görebiliyoruz. Onlar sizi orada sonuna kadar desteklediklerinde. Ben rakip olarak orada Trabzon'a karşı 80 bin kişiyi de gördüm, beraberken 80 bin kişiyi de gördüm. Onun için onlar bizi sonuna kadar destekleyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Trezegeuet ve Pepe'nin son durumuyla ilgili gelişmeleri de aktaran Avcı, "Geldiğimizin ertesi günü planladığımız gibi şu an itibarıyla devam ediyor, umarım maça kadar da bir problem yaşamayız. Şu anda hatta doktorla onu konuşuyordum. Geri dönüşleri iyi. Uğurcan Çakır'ın bugün programı salon, burada değil. Onun dışında Fernandez'in ufak bir şeyi var, o da yarın daha net belli olur." dedi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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