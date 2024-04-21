Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali için hazırlıklara başladı

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular yenileme çalışması ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Takım, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

21.04.2024 16:13  Güncelleme: 16:15
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Nisan Çarşamba günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Mondihome Kayserispor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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