Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı

Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
23.01.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle devam etti. Onuachu ve Zubkov'un golleriyle kazanan bordo mavililer puanını 41'e yükseltti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 51'inci dakikada Onuachu ile golü buldu.Golden sonra baskısını artıran Kasımpaşa, 61'inci dakikadaDiabate ile eşitliği sağladı.

84'üncü dakikada Trabzonspor aradığı golü Zubkov'un aşırtma vuruşuyla buldu. Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğe ile sona erdi.

TRABZONSPOR ZİRVEDEN KOPMADI

Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında 2'de 2 yaparak puanını 41'e yükseltti. Konuk ekip ise 16 puanda kaldı.

Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çiftçiden mest eden hareket Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı Çiftçiden mest eden hareket! Tarlalarını, evini ve yazlığını jandarmaya bağışladı
Adnan Oktar’ın “veliahtı“ Serdar Dayanık yakalandı Adnan Oktar'ın "veliahtı" Serdar Dayanık yakalandı
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu 14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu
Çorum’da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti Çorum'da feci olay: Yem karma makinasına düşen işçi hayatını kaybetti
Trump: İran’a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var Trump: İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

00:32
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
23:16
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması Tutuklama kararı var
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var
22:55
Bakan Fidan: İsrail’in İran’a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var
22:36
Kızılcık Şerbeti’nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!
21:18
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ’’Terörsüz Türkiye’’ gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi ''Terörsüz Türkiye'' gaye ve gayretiyle taban tabana zıtlık taşımaktadır
21:10
Putin, göz diktiği bölge için Trump’a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 01:29:55. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.