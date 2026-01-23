Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 51'inci dakikada Onuachu ile golü buldu.Golden sonra baskısını artıran Kasımpaşa, 61'inci dakikadaDiabate ile eşitliği sağladı.
84'üncü dakikada Trabzonspor aradığı golü Zubkov'un aşırtma vuruşuyla buldu. Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğe ile sona erdi.
Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında 2'de 2 yaparak puanını 41'e yükseltti. Konuk ekip ise 16 puanda kaldı.
