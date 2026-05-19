Trabzonspor Zirvede!

19.05.2026 11:37
Trabzonspor, 2025-26 sezonunu dış saha performansıyla tamamlayarak Ziraat Kupası finaline yükseldi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu, dış saha performansıyla zirvede tamamladı. Bordo-mavililer, deplasmanda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Ziraat Türkiye Kupası finaline yükselen Trabzonspor, kupada da dış saha performansıyla öne çıktı.

Süper Lig'de sezonu 69 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, özellikle deplasman performansıyla dikkatleri çekti. Bordo mavililer, dış sahada gösterdiği istikrarlı grafikle ligin en başarılı takımı oldu. Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle birlikte deplasmanda farklı bir kimliğe büründü. Geçen sezon Abdullah Avcı ile başlayıp, Şenol Güneş ile devam eden süreçte dış sahada uzun süre galibiyet sorunu yaşayan bordo mavililer, Tekke yönetiminde bu tabloyu tersine çevirdi. Trabzonspor, Tekke'nin takımın başındaki ilk deplasman maçı olan RAMS Başakşehir FK karşılaşmasını 3-0 kazanarak çıkış sürecini başlattı.

Bordo mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 11 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü. Deplasmanda hanesine 36 puan yazdıran Trabzonspor böylece şampiyon olduğu 2021-22 sezonunun ardından dış sahadaki en başarılı performansına ulaştı. Trabzonspor, son şampiyonluğundaki sezonda, deplasmanda 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etmişti.

KUPADA DA ETKİLİ PERFORMANS

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da dış saha performansıyla öne çıktı. Bordo-mavililer grup aşamasında deplasmanda İstanbulspor'u 6-1, Başakşehir'i 4-2 mağlup etti. Karadeniz ekibi çeyrek finalde Samsunspor'u penaltılarla 3-1, yarı finalde ise Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükseldi. Bordo mavililer finalde 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

