Trabzonspor Zubkov'u Transfer Etti

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Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'un transferini bitirdi. Bordo-mavili kulüp, transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'un transferinde de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor. - TRABZON