Trabzonspor\'a UEFA\'dan kötü haber

UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğuna devam eden Trabzonspor, savunma oyuncusu Chidozie Nwaiwu'dan gelen cezayla sarsıldı. UEFA Disiplin Kurulu, Nijeryalı stoper için kararlarını açıkladı.

2 MAÇTAN MEN

UEFA'dan yapılan resmi bilgilendirmeye göre; son Avrupa kupası müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Chidozie Nwaiwu'ya 2 maç men cezası verildi. Karar doğrultusunda tecrübeli savunmacı, bordo-mavili ekibin Avrupa sahnesinde oynayacağı önümüzdeki iki kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

TEKNİK HEYETİN PLANLARI BOZULDU

Defans hattının önemli isimlerinden biri olan Nwaiwu'nun yokluğu, teknik direktör ve ekibinin rotasyon planlarını zora soktu. Trabzonspor yönetimi ve teknik heyet, ceza nedeniyle stoper bölgesinde alternatif isimlere yönelmek zorunda kalacak.