Trabzonspor\'dan Beşiktaş\'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez

Transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atan Trabzonspor, Mohamed Salah'ın ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ın da istediği Mohamed Salah transferini sonuçlandıran bordo-mavililerin, bu kez yine siyah-beyazlıların gündemindeki Darwin Nunez için harekete geçtiği öne sürüldü.

HEDEF BU KEZ DARWIN NUNEZ

Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in transferi için girişimlere başladı. Haberde bordo-mavili yönetimin, yıldız futbolcu ve kulübüyle transfer görüşmesi gerçekleştireceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Darwin Nunez, uzun süredir Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyordu. Siyah-beyazlıların da kadrosuna katmak istediği Uruguaylı forvet için Trabzonspor'un devreye girmesi, transfer yarışını daha da kızıştırdı.

SALAH'TAN SONRA BİR YILDIZ DAHA

Mohamed Salah transferiyle büyük yankı uyandıran Trabzonspor'un, Darwin Nunez hamlesiyle hücum hattını bir dünya yıldızıyla daha güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin seyrinin netlik kazanması bekleniyor.