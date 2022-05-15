Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
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Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı

15.05.2022 18:21
Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı

Trabzonsporlu futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay'ı 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu bordo-mavili taraftarlarla birlikte kutladı.

Trabzonsporlu futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Altay'ı 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu bordo-mavili taraftarlarla birlikte kutladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular, orta sahada bir araya geldi. Sahaya getirilen şampiyonluk kupası Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın ellerinde havaya kaldırılınca statta büyük bir coşku yaşandı.

Ardından futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk kupasıyla tribünleri gezdi. Taraftarlar da yaptıkları tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı
Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı
Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı
Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı
Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı

YORUMLAR
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Atatürk Olimpiyat Stadı, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı - Son Dakika


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