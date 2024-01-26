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Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'in aşil tendonunda yırtık tespit edildi - Son Dakika
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Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'in aşil tendonunda yırtık tespit edildi

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık olduğu belirlendi. Türkmen'in en kısa sürede operasyon geçireceği açıklandı.

Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen\'in aşil tendonunda yırtık tespit edildi
26.01.2024 - 00:15,  Güncelleme: 00:18
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Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlık yaşayan bordo-mavili futbolcu Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü'nün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi'nde operasyonu planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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