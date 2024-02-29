Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildi - Son Dakika
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Spor

Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildi

Trabzonsporlu Paul Onuachu\'nun kolunda kırık tespit edildi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu'nun sol kolunda darbeye bağlı kırık olduğunu açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandıktan sonra ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı belirlenecek.

29.02.2024 16:14  Güncelleme: 16:16
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Trabzonspor, dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun sol kolunda darbeye bağlı kırık tespit edildiğini açıkladı.

RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada mücadele sırasında sakatlanarak oyundan alınan Onuachu'nun sağlık durumu ile ilgili kulübü Trabzonspor bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol ön kolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Oyuncunun sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı yapılacak tedavinin ardından belli olacak" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildi - Son Dakika
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