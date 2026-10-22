Trabzonsporlu Reis, Hearts'ı 2-0 yenince 6 puanın kendisini mutlu ettiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonsporlu Reis, Hearts'ı 2-0 yenince 6 puanın kendisini mutlu ettiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi ikinci haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 2-0 yendi. Teknik Direktör Thomas Reis, ilk 15-20 dakikada zorlandıklarını ancak maç genelinde daha iyi taraf olduklarını ve iki maçta alınan 6 puanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, iki maçta alınan 6 puanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Reis, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15-20 dakika maça girmekte biraz zorlandıklarını belirterek "Aslında normal de bir durum. Birçok değişikliğin olduğunu görebiliyoruz takımda. Tamamıyla yeni bir orta saha... Arka dörtlüde yine keza değişikliklerin olduğu bir defans dörtlümüz vardı." dedi.

Maçtaki ilk gol fırsatını konuk takımın bulduğunu dile getiren Reis, "Direkten dönen bir kafa vuruşları oldu. Onun dışında aslında maçın genelinde bizim daha iyi oynayan taraf olduğumuz bir maç oldu. İyi fırsatlarımız da vardı. Golün gelmesiyle kontrolün bize geçtiği bir ikinci yarı oldu. İki maçta alınan 6 puan var. Bu puanlar da beni gayet mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'ndeki hedeflerine değinen Reis, şöyle devam etti:

"Hedefler elbette lig aşamasını geçebilmek. Samsunspor ile bu turnuvada iyi bir başlangıç yapıp daha sonrasında kolay puan kayıplarıyla birlikte play-off oynamak durumunda kalmıştık. İki maç sonundaki 6 puanın gayet iyi olduğunu değerlendirebiliriz. Ama yine bu 6 puanın da lig aşamasına geçmek için tek başına yeterli olmayacağını da söylemek durumundayız. Bütün maçları aynı ciddiyette karşılamamız gerekir. Yine bir Alman takımıyla oynayacağız. Onu da en iyi şekilde geçmek ve lig aşamasını ilk önce atlamak istiyoruz."

Reis, Cabral'ın gördüğü kırmızı karta ilişkin, "Bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olmalıyız. Genç oyuncular elbette böyle hatalar yapabiliyor. O da çok mutsuz." diye konuştu.

Paul Onuachu'nun sakatlığına da değinen Alman teknik adam, "Rizespor maçı belki kendisi için biraz erken de olabilir. Belki başlaması için erken olacak ama umuyorum Rizespor maçından sonra burada bizimle beraber olacaktır. Mustafa'nın durumuyla ilgili Mustafa'nın Rizespor maçıyla birlikte kadroda olmasını bekliyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı.

Hearts cephesi

Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, Trabzonspor gibi kadrosunda önemil oyunculara sahip bir takım karşısında iyi performans gösterdiklerini ancak bunu maçın sonucunu yansıtamadıklarını dile getirdi.

Vrancken, "Oyuncularımdan ortaya koydukları performanstan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Bana göre hafta sonundaki maçın ardından kesinlikle toparlandılar, özellikle performans açısından. Sadece sonucu alamamamız üzücü, çünkü rakibe fazla bir şey verdiğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Penaltının talihsiz olduğunu anlatan Vrancken, "Pozisyonlarımızı değerlendirmemiz gerekiyordu. Birkaç fırsatımız oldu, en neti de direkten dönen kafa şutumuzdu. Avrupa'da bu tür büyük maçları kazanmak istiyorsanız o anları değerlendirmek zorundasınız. Ama oyuncularım hakkında söylenecek kötü bir şey yok, çünkü savunmada da iyiydik." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
Thomas ReisTrabzonsporKonferansHeartsFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay ilk kez anlattı: Durup dururken bu noktaya gelmedim AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ilk kez anlattı: Durup dururken bu noktaya gelmedim!
Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya Mısır’da çektikleri müstehcen videolar başlarını yaktı! İki fenomen 10 yıl hapis istemiyle karşı karşıya
Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı Arda Güler, 5 yıllık imzayı attı
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
00:00
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi
Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi
23:56
Dolmabahçe’de 4 gol, 1 kırmızı kart Beşiktaş Avrupa’da namağlup ilerliyor
Dolmabahçe'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa'da namağlup ilerliyor
23:42
Mesut Kösedağı CHP’den istifa etti Yeni Parti’nin İstanbul’daki ilk belediyesi Kadıköy oldu
Mesut Kösedağı CHP'den istifa etti! Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi Kadıköy oldu
23:08
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19’u cezaevine gönderildi
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19'u cezaevine gönderildi
22:39
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 00:17:14. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonsporlu Reis, Hearts'ı 2-0 yenince 6 puanın kendisini mutlu ettiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei