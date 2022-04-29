Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli - Son Dakika
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Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli

29.04.2022 21:32

- Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli Taraftarları taşıyan uçaklardan sadece 1 tanesi Trabzon'a iniş yapabildi Yoğun sis nedeniyle dün geceden bu yana çok sayıda uçak seferi iptal edildi Gün boyu sisin dağılmasıyla 48 uçak seferinin yapılacağı bildirildi Trabzonspor'un cumartesi günü...

- Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli

Taraftarları taşıyan uçaklardan sadece 1 tanesi Trabzon'a iniş yapabildi

Yoğun sis nedeniyle dün geceden bu yana çok sayıda uçak seferi iptal edildi

Gün boyu sisin dağılmasıyla 48 uçak seferinin yapılacağı bildirildi

TRABZON - Trabzonspor'un cumartesi günü sahasında oynayacağı ve 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Antalyaspor maçını izlemek için farklı ülkeler ve şehirlerden Trabzon'a gelmek isteyen bordo-mavili taraftarlar sis engeli ile karşılaştı.

Trabzon'da yoğun sis nedeniyle dün geceden bu yana çok sayıda uçak seferi iptal edilirken, sabah saatlerinde sadece İzmir'den gelen özel bir havayolu şirketine ait uçağın inişine izin verildi. Gün boyu sisin dağılmasıyla 48 uçak seferinin yapılacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı izlemek ve şampiyonluk havasını yaşamak için yurdun değişik şehirleri ile Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden Trabzon'a çok sayıda uçak seferi konuldu. Ancak bu uçakların büyük bölümü dün geceden bu yana yaşanan yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı'na inemedi.

Trabzon'a gelebilenler kendilerini şanslı hissediyor

Sabah saatlerinde İzmir'den gelen özel bir havayoluna ait uçak dışında Trabzon Havalimanı'na başka bir uçak inemezken, İzmir aktarmalı Belçika'dan gelen Mustafa Özdemir, Trabzon'a maçı izlemeye geldiğini söyledi. Özdemir, "Belçika'dan geldim maçı izlemeye. Şampiyon olacağız inşallah, Allah nasip ederse. Bilet bulmak sorun oldu ancak son dakika bulabildik. Trabzon'a en son geçtiğimiz yaz mevsiminde gelmiştim, maçı izledikten sonra geri döneceğim, sadece maç için geldim" dedi.

Şampiyonluk kutulaması için Belçika'dan geldiğini belirten bir başka gurbetçi Burak Kürkan ise, "Belçika'dan geliyorum ben de maç için geldim. İnşallah şampiyonluğu kutlayıp geri döneceğiz. Bilet bulmak biraz zor oldu ama sonunda bulduk. Maçları her hafta izliyorum. Trabzon'a en son 2019 yılında Fenerbahçe maçına gelmiştim. Şu an kıpır kıpırım. Bu duygu inanılmaz bir şey. Yarını heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

İzmir'den gelen Hüseyin Horoz da, "İnşallah bu sene şampiyon olacağız, çok mutluyuz. 30 yaşındayım, bu sene şampiyonluğu göreceğiz inşallah. Trabzonspor maçına en son geçen yıl gelmiştim. 2.5 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Son maçı kaçırmak istemedim. Bu sevinci yaşamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli
Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli
Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli
Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli
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Trabzonspor, Cumartesi, Trabzon, Uçak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonsporlu taraftarlara sis engeli - Son Dakika


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