Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor - Son Dakika
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Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor

08.05.2022 16:19
Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor

Bordo-mavili taraftar: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon olursa Trabzon'da kutlayabilir"Hepimiz biriz, kardeşiz"Serhan TÜRK - Ersan SAN, İSTANBUL, Trabzonspor 7'nci şampiyonluğunu kutluyor.

Bordo-mavili taraftar: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon olursa Trabzon'da kutlayabilir

"Hepimiz biriz, kardeşiz"

Serhan TÜRK - Ersan SAN, İSTANBUL,

Trabzonspor 7'nci şampiyonluğunu kutluyor.

38 yıl aradan sonra Süper Lig'de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da taraftarlar şampiyonluğu kutlamaya devam ediyor. Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan Bordo mavili taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutluyor. Sanatçıların da sahne aldığı Yenikapı Etkinlik Alanı'na formasını giyerek gelen 7'den 70'e Trabzonsporlular arasında yurt dışından katılanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldı.TRABZONSPORLU TARAFTARLARDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI İstanbul Yenikapı'da şampiyonluğu kutlayan taraftarlar mutluluklarını dile getirirken, bundan sonra Trabzonspor'dan daha sıklıkla şampiyonluk beklediklerini, bunun için artık önlerinin açık olduğunu ifade ettiler.

Bordo mavi renklere gönül verenler, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şampiyon olursa onlar da Trabzon'da kutlayabilir. Buyursunlar gelsinler. Hepimiz biriz, kardeşiz, biz ayrım yapmıyoruz" şeklinde konuştular.

Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor
Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor
Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor
Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor
Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor
Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonsporlular şampiyonluğu Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kutluyor - Son Dakika


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