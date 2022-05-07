Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart! - Son Dakika
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Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!

07.05.2022 19:02
Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!

Fenerbahçe, dev Beşiktaş derbisi öncesinde son antrenmanını Kadıköy'de taraftara açık yaptı. Ülker Stadı'nda açılan bir pankart ise büyük dikkat çekti. Pankartta, aklı dengesini kaybetmiş bir Trabzonspor taraftarı, 2010-2011 şampiyonluğunu hayal ederken resmedildi.

8 Mayıs Pazar akşamı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, derbi öncesi son antrenmanını taraftarının önünde yaptı. Sarı-lacivertliler tribünlerden Trabzonspor'a pankartlarla gönderme yaptı.

TRABZONSPOR'A AĞIR GÖNDERME

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de tribünlere,"2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" şeklinde bir pankart astı. Ayrıca 2010-2011 sezonun şampiyonluk kupası da Ülker Stadı'na getirildi. Fenerbahçe taraftarının hazırladığı bir başka pankartta ise aklı dengesini kaybetmiş bir Trabzonspor taraftarı, 2010-2011 şampiyonluğunu hayal ederken resmedildi.

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Son Dakika Spor Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart! - Son Dakika


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