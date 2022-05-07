Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart! - Son Dakika

8 Mayıs Pazar akşamı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, derbi öncesi son antrenmanını taraftarının önünde yaptı. Sarı-lacivertliler tribünlerden Trabzonspor'a pankartlarla gönderme yaptı.

TRABZONSPOR'A AĞIR GÖNDERME

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de tribünlere,"2010-2011 sezonu şampiyonu şerefiyle Fenerbahçe'dir! Herkes haddini bilecek!" şeklinde bir pankart astı. Ayrıca 2010-2011 sezonun şampiyonluk kupası da Ülker Stadı'na getirildi. Fenerbahçe taraftarının hazırladığı bir başka pankartta ise aklı dengesini kaybetmiş bir Trabzonspor taraftarı, 2010-2011 şampiyonluğunu hayal ederken resmedildi.