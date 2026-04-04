Trabzonspor\'un Onuachu ile bulduğu gol geçerlilik kazanmadı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, lider Galatasaray'ı kendi sahasında konuk etti.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE ÖNDE

4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Pina'nın yaptığı ortada, ceza alanı içinde Onuachu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu.

ONUACHU'DAN BİR GOL DAHA ANCAK OFSAYT

Trabzonspor, 45. dakikada Onuachu ile bir gol daha buldu ancak geçerlilik kazanmadı. Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Nijeryalı oyuncu, rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top ağlarla buluştu. Onuachu golün ardından büyük bir sevinç yaşadı ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen onay sonrasında oyunun devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon: