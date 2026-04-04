Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor'un Onuachu ile bulduğu gol geçerlilik kazanmadı

04.04.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un Galatasaray karşısında Paul Onuachu ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, lider Galatasaray'ı kendi sahasında konuk etti.

TRABZONSPOR ONUACHU İLE ÖNDE

4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Pina'nın yaptığı ortada, ceza alanı içinde Onuachu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu. 

ONUACHU'DAN BİR GOL DAHA ANCAK OFSAYT

Trabzonspor, 45. dakikada Onuachu ile bir gol daha buldu ancak geçerlilik kazanmadı. Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Nijeryalı oyuncu, rakibinden sıyrılarak vuruşunu yaptı. Direğe çarpan top ağlarla buluştu. Onuachu golün ardından büyük bir sevinç yaşadı ancak yan hakemin ofsayt bayrağı havaya kalktı. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen onay sonrasında oyunun devam etmesini istedi. 

İşte o pozisyon:

Görüntü: beIN Sports

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:11:51. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.