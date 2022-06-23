TransAnatolia, 20 Ağustos'ta Hatay'dan start alacak - Son Dakika
Üye Girişi

TransAnatolia, 20 Ağustos'ta Hatay'dan start alacak

23.06.2022 16:26
TransAnatolia, 20 Ağustos'ta Hatay'dan start alacak

Rally Raid yarışlarından TransAnatolia, 12'nci yılında Hatay'dan start almaya hazırlanıyor.

Rally Raid yarışlarından TransAnatolia, 12'nci yılında Hatay'dan start almaya hazırlanıyor. 20 Ağustos'ta Hatay Expo alanından start alacak yarış, 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek.

2010 yılından bu yana otomobil sporları ile turizmi birleştirerek Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını, kültürel ve doğal güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtan TransAnatolia'nın bu yıl 12'ncisi düzenlenecek. Motosiklet, 4x4 Otomobil, Kamyon, Quad ve SSV kategorilerinde ve yol dışı etaplarda gerçekleşecek TransAnatolia, 20 Ağustos'ta Hatay Expo alanından start alarak, 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sonlanacak. Hatay Expo Alanı'nda gerçekleştirilen TransAnatolia'nın tanıtım toplantısında, yarış hakkında bilgi veren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, yarışlara yerli ve yabancı olmak üzere 100'ün üzerinde sporcu beklediklerini söyledi. TransAnatolia'nın sadece bir yarış değil aynı zamanda bir turizm organizasyonu olduğunu belirten Büyükpınar, "Türkiye'nin tanıtılması bizim için çok önemli. Bu konuda hem Turizm Bakanlığı hem Spor Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı gibi pek çok kuruluş destekçimiz. Yaklaşık 700 ile bin arasında kişiyi 7 gün süresince yaklaşık 2 bin 500-3 bin kilometre arasında bir rotada taşıyoruz. Yarışa bütün arazi yeteneği olan araçlar katılabiliyor. Yarışta hem profesyoneller hem de amatörlerin katılabileceği farklı kategoriler bulunuyor. Yarışımıza destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

ÇELEN: 2 BİN 500 KİLOMETRELİK YARIŞI 7 GÜNDE TAMAMLAYACAĞIZTransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen de yarış hakkında verdiği detaylı bilgilerde rotayı açıkladı. Çelen, "Yarışmanın seremonik startı Hatay Expo'dan verilecek. Şehir içinden geçilecek parkurla bir seyirci etabı gerçekleştireceğiz. 21 Ağustos sabahı gerçek yarış çok erken saatlerde start alacak. İlk hedefimiz yaklaşık 350 km'lik bir parkurla son derece önemli bir tarihi nokta olan Karatepe Aslantaş Milli Parkı. Bu rota üzerinde Avanos Dağlarının zirvelerinden geçeceğiz. Arkasından Osmaniye'ye ulaşıncaya, Hatay sınırlarını terk edinceye kadar yaklaşık 350 km'lik bir parkur kat edeceğiz. Ertesi gün yine 300 kilometrelik bir parkurla 2 bin 300 metrelik zirveleri aşarak Kayseri'ye ulaşacağız. Yarışın 3'üncü günü Kayseri'den start alıp Sivas Şarkışla'ya kadar uzanıp Yozgat üzerinden Kayseri'ye geri dönülecek. Kayseri şehir merkezinde bir gece daha konaklayacağız. Buradan ayrıldıktan sonra hedefimiz Aladağlar. Yaklaşık 3 bin metrelik zirveleri geçerek Çiftehan'da termal tesislerimizin bulunduğu alanda konakladıktan sonra yarışın 4'üncü günü Bolkar Dağlarında geçecek. Ortalama 2 bin 800 metre yükseklikte yaklaşık 300 kilometre mesafeden oluşuyor. 5'inci gün rotamızda Tuz Gölü var. Etabın yüzde 80'inin yolsuz ortamlarda kat edecek yarışmacılar Haymana'daki kamp alanına ulaşacaklar. Yarışın son günü Haymana ve Eskişehir arasında değişik bir coğrafyada ormanlar içinde geçecek. Toplam 2 bin 500 kilometrelik bir rotayı 7 gün içerisinde tamamlayacağız" diye konuştu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Vekili Nisa Ersoy da, TransAnatolia'nın sadece bir sportif etkinlik değil, geçtiği bölgeler itibariyle o coğrafyanın kültürünü, yemeğini, tarihini, insanını bir nevi ülkenin tanıtımına hizmet eden bir organizasyon olduğunu belirtti.

Tanıtım toplantısına, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi.

YORUMLAR
500
Yabancı uyruklu iş adamı, yurt dışına çıktığında aldığı haberle yıkıldı! 1 yıllık eşi 1 milyon liralık eşyaları alarak kayıplara karıştı Yabancı uyruklu iş adamı, yurt dışına çıktığında aldığı haberle yıkıldı! 1 yıllık eşi 1 milyon liralık eşyaları alarak kayıplara karıştı Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: DHA

Kayseri, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TransAnatolia, 20 Ağustos'ta Hatay'dan start alacak - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:34:51. #1.13#
SON DAKİKA: TransAnatolia, 20 Ağustos'ta Hatay'dan start alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement