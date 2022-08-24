TransAnatolia'nın dördüncü ayağında yarışın 1.322 km'si geride kaldı - Son Dakika
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TransAnatolia'nın dördüncü ayağında yarışın 1.322 km'si geride kaldı

24.08.2022 13:23
TransAnatolia'nın dördüncü ayağında yarışın 1.322 km'si geride kaldı

TransAnatolia Rally Raid yarışının 4.ayağında Kayseri'den start alan sporcular Felahiye, Sivrialan'dan sonra 506 km yol kat ederek yeniden Kayseri'ye ulaştı.

TransAnatolia Rally Raid yarışının 4.ayağında Kayseri'den start alan sporcular Felahiye, Sivrialan'dan sonra 506 km yol kat ederek yeniden Kayseri'ye ulaştı.

Hatay'dan Eskişehir'e uzanan TransAnatolia Rally Raid macerasına bu yıl Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 56 rally, 28 raid olmak üzere toplam 84 yarış aracı ve 115 yarışçı katılıyor. Yarışın dördüncü ayağında zorlu bir günü geride bırakan yarışçılar, Felahiye, Sivrialan ve Kayseri etaplarında 315 km'si özel etap olmak üzere toplamda 506 km yol yaparak günü yeniden Kayseri'de noktaladı.

Yarışın dördüncü ayağından sonra genel klasmanda motosiklet grubunda; sıralama dördüncü günde de değişmedi. Fransız Xavier de Soultrait liderliğini 14 saat 57 dakika 56 saniye ile korurken, İtalyan Michele Cotti 16 saat 19 dakika 21 saniye ikinci, Ejder Erişti ise 16 saat 33 dakika 46 saniye ile günü üçüncü sırada noktaladı. Quad grubunda; Hasan Yatkın 25 saat 50 dakika 46 saniye ile günü birinci bitirirken, Rasim Akyalı 37 saat 56 dakika 43 saniye ile ikinci, Kadir Dağlı 43 saat 19 dakika 7 saniye ile üçüncü oldu. Otomobil sınıfında; dördüncü ayakta Hüseyin Kurt ve Özaydın Dölek çifti 19 saat, 3 dakika, 1 saniye birinciliğe çıkarken Ahmet Bağce ve Uğut Tepe çifti 19 saat, 6 dakika, 39 saniye ile ikinci, Mithat Diker ve Erdal Oral ikilisi 25 saat, 19 dakika, 16 saniye ile günü üçüncü tamamladı.

SSV sınıfında; dördüncü günde de sıralama değişmedi. İsrafil Akyüz ve Timur Sancak 16 saat, 52 dakika 5 saniye ile birinciliği devam ettirirken, Barbaros Yangın ve Ali Osman Kutanoğlu 18 saat, 23 dakika 58 saniye ile ikinci, Eylem Tekin ve Sertaç Tatar ikilisi de 18 saat 55 dakika 43 saniye ile günü üçüncü bitirdi. Eylem Tekin yarışta otomobil sınıfında yarışan tek kadın yarışçı olarak dikkat çeken bir performans sergiliyor. Kamyon kategorisinde Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni çifti yarışı 42 saat, 7 dakika, 7 saniye ile günü tamamladı.

Yarışın dördüncü ayağında da günün en iyi rookie'sini yapan isim 5 saat, 51 dakika, 17 saniye ile İtalyan pilot Massimo Ferrari oldu. 23 Ağustos Salı günü yarışın 4.ayağı koşulacak, yarışçılar için oldukça uzun ve yorucu bir gün olacak. Üç etaptan oluşan yarışta, Kayseri'den start alacak sporcular; Felahiye, Sivrialan ve Kayseri etaplarında, 315 km'si özel etap olmak üzere 506 km yol kat ederek günü Kayseri'de noktalayacaklar. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Felahiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TransAnatolia'nın dördüncü ayağında yarışın 1.322 km'si geride kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TransAnatolia'nın dördüncü ayağında yarışın 1.322 km'si geride kaldı - Son Dakika
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