Süper Lig devi Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Victor Osimhen'in transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Suudi basınında yer alan habere göre; Al Hilal'in başına geçen tecrübeli teknik adam Simeone Inzaghi, Suudi yönetimine Victor Osimhen'in transfer edilmesi talimatını verdi. İtalyan teknik adam, Al Hilal yönetimine "Victor Osimhen'i istiyorum" ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen geride bıraktığımız hafta Al Hilal'in yaptığı 45 milyon euroluk teklifi reddetmişti. Suudi Arabistan ekibinin, 26 yaşındaki yıldızın transferi için 50 milyon euro üstünü aşan bir teklif yapacağı öne sürüldü.
Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maçta forma giyen Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Transfer bitti mi? Al Hilal'den Osimhen için bir açıklama daha - Son Dakika
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