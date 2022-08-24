Dele Alli Beşiktaş için geliyor - Son Dakika
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Dele Alli Beşiktaş için geliyor

24.08.2022 15:29
Dele Alli Beşiktaş için geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in ardından orta sahaya bir de 10 numara alıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in ardından orta sahaya bir de 10 numara alıyor.

Siyah beyazlılar, Everton'ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralama konusunda tüm şartlarda anlaşma sağladı. Kısa sürede İstanbul'a gelmesi beklenen İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.26 yaşındaki Dele Alli 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi. Beşiktaş bu transfer için Everton'a herhangi bir ücret ödemeyecek.


- İstanbul
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Beşiktaş, Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş, Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta forma rekabetine hazır olduğunu açıkladı Açıklaması Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta forma rekabetine hazır olduğunu açıkladı Açıklaması
Kaynak: DHA

Kerem Atakan Kesgin, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dele Alli Beşiktaş için geliyor - Son Dakika

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