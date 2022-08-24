Siyah beyazlılar, Everton'ın dünyaca ünlü yıldızı Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralama konusunda tüm şartlarda anlaşma sağladı. Kısa sürede İstanbul 'a gelmesi beklenen İngiliz oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.26 yaşındaki Dele Alli 37 kez İngiltere Milli Takım formasını giydi. Beşiktaş bu transfer için Everton'a herhangi bir ücret ödemeyecek.

Kaynak: DHA

Kerem Atakan Kesgin, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Dele Alli Beşiktaş için geliyor - Son Dakika

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