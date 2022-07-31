Galatasaray, Seferovic'in ardından Cavani'yi de İstanbul'a getirmek için seferber oldu! Golcü oyuncu da transfere yeşik ışık yaktı...

Galatasaray, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis ile yarışacak yıldız golcüyü kadroya katmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

EDINSON CAVANI İDDİASI

ElGolDigital'in haberine göre, İspanyol kulübü Villarreal ile anlaşma sağlayamayan 35 yaşındaki Uruguaylı yıldız oyuncu Edinson Cavani, Galatasaray'ın gündeminde. Adı transfer döneminin başından beri Süper Lig devleriyle anılan yıldız oyuncunun, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

SON OLARAK MANCHESTER UNITED FORMASI GİYDİ

Son olarak Manchester United forması giyen Edinson Cavani'nin kariyerinde, PSG, Napoli ve Palermo gibi kulüpler bulunuyor. 35 yaşındaki Uruguaylı golcü oyuncu geçen sezon, 20 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.