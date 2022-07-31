Galatasaray, Seferovic'in ardından Cavani'yi de İstanbul'a getirmek için seferber oldu! Golcü oyuncu da transfere yeşik ışık yaktı... - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Seferovic'in ardından Cavani'yi de İstanbul'a getirmek için seferber oldu! Golcü oyuncu da transfere yeşik ışık yaktı...

31.07.2022 10:58

Gelecek sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, kadrosuna kattığı golcü oyuncu Seferovic'in ardından forvet bölgesine bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar son olarak Manchester United forması giyen Edinson Cavani'yi İstanbul'a getirmek istediği, Uruguaylı golcünün de bu transfere sıcak baktığı ileri sürüldü.

Galatasaray, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis ile yarışacak yıldız golcüyü kadroya katmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

EDINSON CAVANI İDDİASI

ElGolDigital'in haberine göre, İspanyol kulübü Villarreal ile anlaşma sağlayamayan 35 yaşındaki Uruguaylı yıldız oyuncu Edinson Cavani, Galatasaray'ın gündeminde. Adı transfer döneminin başından beri Süper Lig devleriyle anılan yıldız oyuncunun, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

SON OLARAK MANCHESTER UNITED FORMASI GİYDİ

Son olarak Manchester United forması giyen Edinson Cavani'nin kariyerinde, PSG, Napoli ve Palermo gibi kulüpler bulunuyor. 35 yaşındaki Uruguaylı golcü oyuncu geçen sezon, 20 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Süper Lig devi gemileri yaktı, Edinson Cavani'yi İstanbul'a getiriyor
YORUMLAR
500
Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulu Dursun Özbek yönetiminin Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili talep ettiği yetki genel kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Dursun Özbek yönetiminin Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili talep ettiği yetki genel kurul tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Edinson Cavani, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Seferovic'in ardından Cavani'yi de İstanbul'a getirmek için seferber oldu! Golcü oyuncu da transfere yeşik ışık yaktı... - Son Dakika


Son Dakika
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:26 Deniz kenarında tost yemek isteyen genç büyük bir şok yaşadı! Tabağa kilitlenen kuş tostu kaptığı gibi kaçtı
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
15:29 Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu
15:25 Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu
15:06 Şarkıcı İrem Derici: Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor
14:37 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
14:28 Galatasaray defansif orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! AZ Alkmaar'da oynayan Midtjsö bu akşam İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 17:22:34. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Seferovic'in ardından Cavani'yi de İstanbul'a getirmek için seferber oldu! Golcü oyuncu da transfere yeşik ışık yaktı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement