"Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı - Son Dakika
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"Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı

31.07.2022 17:33
"Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı

Manchester United ile yollarını ayıracağı iddiaları gündemden düşmeyen Cristiano Ronaldo, takımının Rayo Vallecano ile oynanacak hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı.

Transfer döneminin başından beri devam eden Cristiano Ronaldo bilmecesi çözüme kavuştu. Dünyaca ünlü süper yıldız Manchester'da yola devam dedi.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

37 yaşındaki süper yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Rayo Vallecano ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak. İşte Manchester United'ın ilk 11'i:

  • Heaton
  • Laird
  • Martinez
  • Varane
  • Telles
  • Van de Beek
  • Garner
  • Chong
  • Garnacho
  • Eriksen
  • Ronaldo

BİRÇOK KULÜPLE İSMİ ANILDI

Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği doğrultusunda Manchester United'dan ayrılmak isteyen Ronaldo'nun ismi, Barcelona, Chelsea, Bayern Münih, Sporting ve Atletico Madrid gibi takımlarda anıldı.

Takımdan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo, hazırlık maçına ilk 11'de başlıyor
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SON DAKİKA: "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı - Son Dakika
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