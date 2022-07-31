"Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı

Transfer döneminin başından beri devam eden Cristiano Ronaldo bilmecesi çözüme kavuştu. Dünyaca ünlü süper yıldız Manchester'da yola devam dedi.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

37 yaşındaki süper yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Rayo Vallecano ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak. İşte Manchester United'ın ilk 11'i:

Heaton

Laird

Martinez

Varane

Telles

Van de Beek

Garner

Chong

Garnacho

Eriksen

Ronaldo

BİRÇOK KULÜPLE İSMİ ANILDI

Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği doğrultusunda Manchester United'dan ayrılmak isteyen Ronaldo'nun ismi, Barcelona, Chelsea, Bayern Münih, Sporting ve Atletico Madrid gibi takımlarda anıldı.