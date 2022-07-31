Transfer döneminin başından beri devam eden Cristiano Ronaldo bilmecesi çözüme kavuştu. Dünyaca ünlü süper yıldız Manchester'da yola devam dedi.
37 yaşındaki süper yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Rayo Vallecano ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak. İşte Manchester United'ın ilk 11'i:
Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği doğrultusunda Manchester United'dan ayrılmak isteyen Ronaldo'nun ismi, Barcelona, Chelsea, Bayern Münih, Sporting ve Atletico Madrid gibi takımlarda anıldı.
Son Dakika › Spor › 'Takımdan ayrılacak' denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı - Son Dakika