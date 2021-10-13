Transfer sorunu Fenerbahçe maçı öncesi gün yüzüne çıktı! Trabzonspor yönetimine eleştiriler artıyor

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Bordo-Mavililer'de Fenerbahçe maçı öncesi sakatların durumu endişe yarattı. Sol bekte ve özellikle bu sezon forvet hattında sakatlıklardan kriz yaşayan Trabzonspor, kritik Fenerbahçe maçı öncesi yine kabus yaşıyor. Savunma ve orta sahada Abdullah Avcı'nın alternatifi az. Transferlerin verdiği katkıdan dolayı Avcı'ya, scoutlara ve yönetime eleştiri yöneltildi.

"90 DAKİKASI YOK"

Bir taraftarın "Koita 1.5, Dorukhan 1.5, Yunus Mallı 1.5, toplamda 4.5 milyon euro kazanan bu 3 oyuncunun 90 dakikası yok. Hoca bu oyuncuyu niye ister, yönetim nasıl para verir, scout nasıl onay verir?" paylaşımı, büyük etkileşim aldı.