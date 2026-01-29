Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için yeniden harekete geçti ve İtalyan kulübüyle yeni bir nabız yoklamasında bulundu.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken Ademola Lookman dosyasını yeniden açtı. Sarı-lacivertli ekip, Atalanta'da forma giyen Nijeryalı futbolcu için bu saatlerde yeni bir girişimde bulundu.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Ademola Lookman transferi için Atalanta cephesiyle yeniden temas kurarak şartları yokladı. Görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu belirtildi.
Daha önce de adı Fenerbahçe ile anılan Lookman'ın durumu yakından takip edilirken, sarı-lacivertli yönetimin mali şartlara göre süreci hızlandırabileceği ifade ediliyor.
