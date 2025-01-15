Transferde kıyamet kopacak: Fenerbahçe'nin alamadığı yıldıza Galatasaray göz dikti - Son Dakika
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Transferde kıyamet kopacak: Fenerbahçe'nin alamadığı yıldıza Galatasaray göz dikti

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Victor Nelsson'un ayrılma ihtimali doğan Galatasaray'da stoper arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ile temasa geçti. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin 31 yaşındaki savunmacı için yaptığı son teklifi de reddetmiş ve anlaşma sağlanamamıştı.

15.01.2025 16:43  Güncelleme: 16:50
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Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılık ihtimalini de göz önünde tutarak stoper takviyesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de girişimde bulunduğu ancak anlaşamadığı Diego Carlos'a göz dikti.

GALATASARAY'IN TEMASLARA BAŞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Aston Villa forması giyen tecrübeli savunmacı Diego Carlos ile ilgileniyor. Haberde, sarı-kırmızılıların bu transfer için İngiliz ekibiyle temaslara başladığı belirtildi.

Transferde kıyamet kopacak: Fenerbahçe'nin alamadığı yıldıza Galatasaray göz dikti

ASTON VILLA FENERBAHÇE'Yİ REDDETMİŞTİ

Öte yandan Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Aston Villa ile sürdürdüğü görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını duyurmuştu. Romano, dün geçtiği haberde İngiliz ekibinin sarı-lacivertlilerin son teklifini de reddetmesiyle iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadı. Haberde "Günlerce süren görüşmelere rağmen Aston Villa son teklifi kabul etmedi" ifadeleri kullanıldı.

Transferde kıyamet kopacak: Fenerbahçe'nin alamadığı yıldıza Galatasaray göz dikti

BU SEZONKİ PEFORMANSI

Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon Aston Villa'da 17 maçta 1403 dakika süre buldu ve skor katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Transferde kıyamet kopacak: Fenerbahçe\'nin alamadığı yıldıza Galatasaray göz dikti

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Son Dakika Spor Transferde kıyamet kopacak: Fenerbahçe'nin alamadığı yıldıza Galatasaray göz dikti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray isterse alır... ha para vermezik o ayrı :))) 40 8 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Ne ilgisi var ki fenerbahçe ile işte gördük Zaha ziyech dediniz Galatasaray a kazığı soktular fenerbahçe skıllı iş yapmış salak olan Galatasaray 9 23 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gaysaray alır ama başını 6 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çöpçü bunlar sokakta çöp bulsa alırlar 4 11 Yanıtla
  • Ismayl Bayram:
    super 1 2 Yanıtla
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