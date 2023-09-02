Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan gelen teklifi reddetti - Son Dakika

Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan gelen teklifi reddetti

Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Ersin Destanoğlu\'na Fransa\'dan gelen teklifi reddetti
Son Güncelleme: 02.09.2023 09:56

Beşiktaş'a kaleci Ersin Destanoğlu için Avrupa'da transferin bitmesine sayılı günler kala Nice'ten satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geldi. Rakamı az bulan siyah-beyazlı yönetim Fransız ekibine ret cevabı verdi.

Beşiktaş'ta 2. kaleci konumuna düşen Ersin Destanoğlu'na Fransız ekibi Nice'ten transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala teklif geldi. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifini siyah-beyazlılar, rakamı az bulduğu için kabul etmedi.

4 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU

Sercan Dikme'nin haberine göre; Nice, Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu için 450 bin euroya ek olarak 300 bin euro başarı bonusu ve 4 milyon euro satın alma opsiyonu teklifinde bulundu.

Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan gelen teklifi reddetti

ONAY ÇIKMADI

Avrupa'da transferin bitmesine sayılı saatler kala gelen bu teklifi Beşiktaş kabul etmedi. Siyah-beyazlılar rakamı az bulurken, teknik direktör Şenol Güneş'ten de Ersin'in ayrılmasına onay çıkmadı.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan gelen teklifi reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Transferin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan gelen teklifi reddetti - Son Dakika
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