Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu

06.09.2022 22:06

Beşiktaş, uzun süredir görüştüğü Tayfur Bingöl transferi için Alanyaspor'la her konuda anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcunun bir sezon kiralık olarak siyah-beyazlılarda görev yapacağı öğrenildi. Beşiktaş ayrıca Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç için de harekete geçti.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş'tan yerli atağı geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Siyah beyazlılar uzun süredir uğraştığı Tayfur Bingöl transferi için Corendon Alanyaspor ile kiralık konusunda anlaşma aşamasına geldi. Bu transferin yarın gün içinde tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş ayrıca son bir atak yaparak Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç için de harekete geçti. Beşiktaş yönetimi Adana Demirspor'un istediği bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi
Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Tayfur Bingöl, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
22:03 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti
21:45 Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te söz verdi: Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim
21:12 Bakan Nureddin Nebati'den KOBİ'lere Hazine Destekli Kefalet Paketi müjdesi
20:45 Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu! Beşiktaş, Redmond'a imza attırıyor
20:38 Otobüs tamircisi yıkan tesadüf! Anne ve babasının gittiği kazada yaşamını yitirdiğini öğrendi
20:15 İngiltere'nin yeni başbakanı amaçladığı icraatları sıraladı: Cesur bir planım var
20:10 12 Dev Adam'ın olaylı Gürcistan maçı CAS'a taşınıyor: Hakkımızı arayacağız
20:09 Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı hem esnafı hem de vatandaşı sevindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 22:36:36. #1.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement