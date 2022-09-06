Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Beşiktaş'tan yerli atağı geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Siyah beyazlılar uzun süredir uğraştığı Tayfur Bingöl transferi için Corendon Alanyaspor ile kiralık konusunda anlaşma aşamasına geldi. Bu transferin yarın gün içinde tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş ayrıca son bir atak yaparak Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç için de harekete geçti. Beşiktaş yönetimi Adana Demirspor'un istediği bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.