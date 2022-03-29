Trap atışları şampiyonasında Türkiye birincisi Köşk'ten çıktı - Son Dakika
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Trap atışları şampiyonasında Türkiye birincisi Köşk'ten çıktı

29.03.2022 11:30
Trap atışları şampiyonasında Türkiye birincisi Köşk'ten çıktı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Trap Atışları Şampiyonası'nda Aydın'ın Köşk ilçesinden Ege Çapar Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Trap Atışları Şampiyonası'nda Aydın'ın Köşk ilçesinden Ege Çapar Türkiye birincisi oldu.

Farklı kategorilerde 225 sporcunun katıldığı Trap Atışları Türkiye Şampiyonası'nda Yıldız Erkekler kategorisinde yarışan 14 yaşındaki Ege Çapar başarılı atışlarıyla rakiplerini geride bırakarak altın madalya almaya hak kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özellikle genç ve yıldız sporcuların umut verdiklerinin altını çizen yetkililer, yarışmada dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Türkiye birincisi olan Ege Çapar'ın önümüzdeki ay Konya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda da yarışacağı öğrenildi. - AYDIN

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Atıcılık, Türkiye, Aydın, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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