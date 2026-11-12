Trap Kadın Takımı Doha'da 340 puanla üçüncü olarak Türkiye'ye ilk madalyayı getirdi

Milli atıcılar Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Nihan Gürer'den kurulu Trap Kadın Takımı, kategorisinde Türkiye'ye dünya şampiyonasındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Katar'ın başkenti Doha'daki ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, bireysel puanlarının toplamında 340 puana ulaşarak takım halinde üçüncü oldu.

Organizasyon, 14 Kasım'da sona erecek.