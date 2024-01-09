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TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, U16 Kızlar Ligi'nde Tekirdağ şampiyonu oldu - Son Dakika
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TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, U16 Kızlar Ligi'nde Tekirdağ şampiyonu oldu

Trakya'da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, basketbolda spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, 100 aşkın lisanslı sporcusuyla 35 yıldır Trakya'yı en iyi şekilde temsil ediyor. U16 kız takımı, 2023-2024 Türkiye Basketbol Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan U16 Kızlar Ligi'nde Tekirdağ şampiyonu oldu ve Marmara Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, U16 Kızlar Ligi\'nde Tekirdağ şampiyonu oldu
09.01.2024 - 14:41,
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Trakya'da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, basketbolda spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.

1988 yılında çocukları ruhen, bedenen ve ahlaken en iyi şekilde yetiştirmek için kurulan TREDAŞ Spor Basketbol Kulübü, 100 aşkın lisanslı sporcusuyla 35 yıldır Trakya'yı en iyi şekilde temsil ediyor.

Bu tecrübe ve birikim ile sürdürülebilir başarılara imza atan kulüp, Basketbol Federasyonu'nun Türkiye çapındaki turnuvalarında önemli dereceler kazanıyor.

TREDAŞ Spor U16 Kız Takımı, 2023-2024 Türkiye Basketbol Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan U16 Kızlar Ligi'nde Tekirdağ şampiyonu oldu.

U16 kız takımı, 20 Şubat 2024 tarihinde Edirne'de yapılacak olan Marmara Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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