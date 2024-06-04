Trendyol 1. Lig 2023-2024 Sezonu İstatistikleri Yayımlandı

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Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonu istatistik bilgileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlandı.

2023-2024 sezonu sona eren Trendyol 1. Lig'in istatistik bilgileri yayımlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı istatistiklerde; en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler yer aldı.

Çağlar ve Gkelios, en çok süre alan oyuncular

Trendyol 1. Lig'de geride kalan sezonda Boluspor oyuncusu Çağlar Şahin Akbaba ve Bandırmaspor oyuncusu Ioannis Gkelios, forma giydikleri 34 müsabakada toplam 3 bin 60 dakika forma giyerek bu alanda ipi göğüslediler. Bu oyuncuları 3 bin 13 dakika ile Kocaelispor Kulübü'nden Daniel Candeias takip etti.

Eyüpspor, içerde ve dışarda lider

2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, iç sahada elde ettiği 13 galibiyetle bu alanda başı çekiyor. İstanbul temsilcisini 10'ar galibiyeti bulunan Göztepe, Bodrum FK ve Sakaryaspor takip etti.

Sezon boyunca en fazla deplasman galibiyetini ise 11'er galibiyet ile Eyüpspor ve Göztepe elde etti.

Gol krallığını iki isim paylaştı

Eyüpsporlu Gianni Bruno ve Sakaryasporlu Del Valle, attıkları 16'şar golle sezon boyunca rakip fileleri en fazla havalandıran oyuncular oldu. Şanlıurfaspor'dan Marco Paixao 15 golle 2. yine Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ise 14 golle 3. sırada yer aldı.

9 kırmızı kartla Manisa FK zirvede

Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonu boyunca toplam 725 gol atıldı. 34 haftalık süreçte 32 golün atıldığı 12. hafta en çok golün atıldığı, 8 golün atıldığı 2. hafta ise en kısır hafta oldu.

Sezon genelinde 72 kırmızı, bin 279 sarı kart çıktı. Manisa FK, gördüğü 9 kırmızı kart ile bu alanda listenin başında yer alırken 91 sarı kart gören Ümraniyespor ise en çok sararan takım oldu. - İSTANBUL