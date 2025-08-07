Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de yarın başlayacak 2025-2026 sezonunda 16 ilden 20 ekip Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

Lig sonunda ilk 2 takım doğrudan Süper Lig'e yükselirken, lig üçüncüsü doğrudan play-off finaline kalacak. Üçüncüyü takip eden 4 ekip, finale çıkma mücadelesi verecek. Play-off'tan 1 takım daha Süper Lig vizesi alacak. Ligde son sıradaki 5 ekip de lige veda edecek.

2025-2026 sezonu bu hafta başlayacak ligde ilk devre 28 Aralık haftasındaki maçlarla tamamlanacak. İkinci yarı mücadelesinin 11 Ocak 2026 haftasında başlayacağı ligde normal sezon 2 Mayıs 2026'da sona erecek. Play-off maçlarının programı daha sonra netleşecek.

Ligde 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Sezon, yarın saat 21.30'daki Eminevim Ümraniyespor- Manisa FK maçıyla başlayacak.

16 ilden 20 takım

Toplam 16 ilden 20 takımın yer alacağı ligde, İstanbul'dan 5 ekip mücadele edecek. Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Iğdır, Manisa, Muğla, Sakarya, Sivas ve Van'dan da birer takım yer alacak.

Süper Lig'e dönmeyi bekleyenler

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden ekiplerden Adana Demirspor, Bodrum FK, Hatayspor ve Sivasspor'un yanı sıra daha önce Süper Lig'de yer alan takımlardan Boluspor, Erzurumspor FK, İstanbulspor, Pendikspor, Sakaryaspor, Sarıyer ve Ümraniyespor lige tekrar dönmek için mücadele edecek.

Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor, Çorum FK, Esenler Erokspor, Iğdır FK, Manisa FK, Serikspor ve Vanspor FK Süper Lig'e ilk kez çıkma peşinde olacak.

Yabancı statüsü

Takımlar, A takım listelerine en fazla 8 yabancı oyuncu yazdırabilecek.

Listeye yazılacak 7 oyuncu için yaş şartı bulunmazken, takımların kadrolarında 8 yabancı futbolcu bulunması halinde bu futbolculardan en az 1'inin 1 Ocak 2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekiyor.