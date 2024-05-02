Trendyol 1. Lig 33. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 33. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Trendyol 1. Lig 33. Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 33. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. 4 Mayıs Cumartesi günü Eyüpspor-Göztepe maçını Oğuzhan Aksu yönetecek. 5 Mayıs Pazar günü ise Altay-Adanaspor maçını Erkan Özdamar, Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçını Turgut Doman, Manisa FK-Boluspor maçını Mustafa Kürşad Filiz, Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçını Ayberk Demirbaş, Bodrum FK-Kocaelispor maçını Oğuzhan Çakır, Sakaryaspor-Tuzlaspor maçını Muhammet Ali Metoğlu, Ümraniyespor-Erzurumspor FK maçını Süleyman Bahadır, Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor maçını ise Ali Yılmaz yönetecek.

02.05.2024 13:01  Güncelleme: 13:06
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Trendyol 1. Lig 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

4 Mayıs Cumartesi:

19.00 Eyüpspor-Göztepe: Oğuzhan Aksu

5 Mayıs Pazar:

16.00 Altay- Adanaspor: Erkan Özdamar

16.00 Ahlatcı Çorum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Turgut Doman

16.00 Manisa FK- Boluspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Teksüt Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş

16.00 Bodrum FK-Kocaelispor: Oğuzhan Çakır

16.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Ümraniyespor-Erzurumspor FK: Süleyman Bahadır

16.00 Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor: Ali Yılmaz

Kaynak: AA

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