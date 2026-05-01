Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trendyol 1. Lig: Boluspor: 3 Serikspor: 1
01.05.2026 19:06  Güncelleme: 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Boluspor sahasında Serikspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada sağ kanattan Anıl'ın ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Bartu topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Lev Skvortsov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

69. dakikada Harun Alpsoy'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti. 1-1

75. dakikada ceza sahası içine yapılan ortaya Doğan Can Davas voleyle topu ağlara yolladı. 2-1

90. dakikada kontratakta Deniz Yıldız, ceza sahasına girerek topu filelere gönderdi. 3-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ülker, Kemal Mavi, Mehmet Pekmezci

Boluspor: Bartu Kulbilge (Kaan Alp Dizbay dk. 76), Lucas Lima, Abdulsamet Kırım, Arda Tuğra Saygı (Emre Soykan dk. 83), Gökhan Akkan, Onur Öztonga, Doğan Can Davas, Mustafa Çaylı (Deniz Yıldız dk. 76), Harun Alpsoy (Burak Topçu dk. 89), Mario Balbudia, Temel Çakmak (Erdem Dikbasan dk. 46)

Yedekler: Can Arda Yılmaz, Ensar Akbulut

Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak

Serikspor: Ender Güneş, Aleksandr Martynov, Cengiz Demir, Alan Montes, Ekrem Terzi (Gökhan Altıparmak dk. 71), Lev Skvortsov, Michal Nalepa, Emre Nefiz (Alperen Köşker dk. 71), Anıl Koç, Iliya Sadygov, Şeref Özcan

Yedekler: Mehmet Demirözü, Ahmet Daniel Akyıldız, Muhammed İlham Mallayev, Berkan Çoban, Tunahan Başak, Servet Kaş

Teknik Direktör: Branimir Petrovic

Goller: Lev Skvortsov (dk. 12) (Serik Belediyespor), Harun Alpsoy (dk. 69), Doğan Can Davas (dk. 75), Deniz Yıldız (dk. 90) (Boluspor)

Sarı kartlar: Şeref Özcan (Serik Belediyespor), Temel Çakmak, Lucas Lima (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 19:33:19. #7.12#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig: Boluspor: 3 Serikspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.