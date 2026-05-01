Trendyol 1. Lig: Boluspor: 3 Serikspor: 1

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Boluspor sahasında Serikspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada sağ kanattan Anıl'ın ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Bartu topu yumruklayarak uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Lev Skvortsov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
69. dakikada Harun Alpsoy'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti. 1-1
75. dakikada ceza sahası içine yapılan ortaya Doğan Can Davas voleyle topu ağlara yolladı. 2-1
90. dakikada kontratakta Deniz Yıldız, ceza sahasına girerek topu filelere gönderdi. 3-1
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Hakan Ülker, Kemal Mavi, Mehmet Pekmezci
Boluspor: Bartu Kulbilge (Kaan Alp Dizbay dk. 76), Lucas Lima, Abdulsamet Kırım, Arda Tuğra Saygı (Emre Soykan dk. 83), Gökhan Akkan, Onur Öztonga, Doğan Can Davas, Mustafa Çaylı (Deniz Yıldız dk. 76), Harun Alpsoy (Burak Topçu dk. 89), Mario Balbudia, Temel Çakmak (Erdem Dikbasan dk. 46)
Yedekler: Can Arda Yılmaz, Ensar Akbulut
Teknik Direktör: Nevzat Dinçbudak
Serikspor: Ender Güneş, Aleksandr Martynov, Cengiz Demir, Alan Montes, Ekrem Terzi (Gökhan Altıparmak dk. 71), Lev Skvortsov, Michal Nalepa, Emre Nefiz (Alperen Köşker dk. 71), Anıl Koç, Iliya Sadygov, Şeref Özcan
Yedekler: Mehmet Demirözü, Ahmet Daniel Akyıldız, Muhammed İlham Mallayev, Berkan Çoban, Tunahan Başak, Servet Kaş
Teknik Direktör: Branimir Petrovic
Goller: Lev Skvortsov (dk. 12) (Serik Belediyespor), Harun Alpsoy (dk. 69), Doğan Can Davas (dk. 75), Deniz Yıldız (dk. 90) (Boluspor)
Sarı kartlar: Şeref Özcan (Serik Belediyespor), Temel Çakmak, Lucas Lima (Boluspor) - BOLU
