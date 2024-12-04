Trendyol 1. Lig'de 12 takım teknik direktör değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol 1. Lig'de 12 takım teknik direktör değiştirdi

Trendyol 1. Lig'de ilk 14 hafta sonunda 12 takım teknik direktör değiştirdi; 8 takım ise aynı kaldı.

04.12.2024 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de ilk 14 haftanın ardından 12 takım, teknik heyetinde değişikliğe gitti.

Adanaspor, Boluspor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor, Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Ankara Keçiörengücü'nün ardından son olarak Central Hospital Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Bu takımlardan Adanaspor, şimdiye kadar 4 farklı isimle çalıştı. Manisa FK maçından önce eski rahatsızlığı tekrarlandıktan sonra hayatını kaybeden Sol Bamba'nın yerine Francois Ciccolini ile yoluna devam eden Adanaspor, Ciccolini ile yollarını ayırdıktan sonra Kemal Kılıç ve son olarak Yusuf Şimşek'le anlaştı.

Değişiklikler

Teknik direktör değiştiren ekiplerde Boluspor'da Serhat Gülpınar'ın yerine Ufuk Kahraman, MKE Ankaragücü'nde Cihat Arslan'ın yerine Kenan Koçak, Sakaryaspor'da Suat Kaya'nın yerine Mesut Bakkal, Siltaş Yapı Pendikspor'da Osman Özköylü'nün yerine Sedat Ağçay, Amed Sportif Faaliyetler'de Ersun Yanal'ın yerine Servet Çetin, Şanlıurfaspor'da Erkan Sözeri'nin yerine Sait Karafırtınalar, Solwie Energy Fatih Karagümrük'te Şenol Can'ın yerine David Sassarini, Ankara Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan'ın yerine Erkan Sözeri getirildi.

Central Hospital Ümraniyespor ve Alagöz Holding Iğdır FK'nin henüz yeni teknik direktörünü açıklamadığı lige Murat Uçkun yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor da daha sonra göreve Adem Büyük'ü getirdi.

Teknik direktör değiştirmeyen 8 takım kaldı

Sezon başında bu yana 8 ekibin teknik direktör değişikliğine gittiği ligde Ahlatçı Çorum FK'de Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu, Esenler Erokspor'da Mehmet Altıparmak, İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ve Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam geçen sezon olduğu gibi görevlerini sürdürüyor.

Bu isimlerin yanı sıra Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe, Manisa FK'de Çağdaş Çavuş ve Teksüt Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başında olduğu gibi takımların başında yer alıyor.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Boluspor, Trendyol, Ankara, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 12 takım teknik direktör değiştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
11:58 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
18:19 Oğuz Aydın’ın şöhreti ülke sınırlarını aştı Oğuz Aydın'ın şöhreti ülke sınırlarını aştı
18:15 İstanbul’da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü İstanbul'da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:52 Rusya Akdeniz’e indi Yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat Rusya Akdeniz'e indi! Yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat
17:43 Sivas’ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı Sivas'ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 13:10:39. #1.13#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 12 takım teknik direktör değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.