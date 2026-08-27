Trendyol 1. Lig'de 4. Haftaya Giriş

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı, yarın oynanacak 4 müsabakayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)

19.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)

21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer (Antalya)

21.30 Muğlaspor-Boluspor (Bodrum İlçe)

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 Metro Holding Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor (Batman Şehir)

21.30 Mardin 1969-Vanspor FK (21 Kasım Şehir)

30 Ağustos Pazar:

19.00 Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

21.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)