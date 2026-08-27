Trendyol 1. Lig'de 4. Haftaya Giriş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trendyol 1. Lig'de 4. Haftaya Giriş

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta yarın başlayacak, dört maç heyecanı bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta heyecanı, yarın oynanacak 4 müsabakayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)

19.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)

21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer (Antalya)

21.30 Muğlaspor-Boluspor (Bodrum İlçe)

29 Ağustos Cumartesi:

19.00 Metro Holding Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor (Batman Şehir)

21.30 Mardin 1969-Vanspor FK (21 Kasım Şehir)

30 Ağustos Pazar:

19.00 Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

21.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

Kaynak: AA

Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 4. Haftaya Giriş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti Tatilden dönen Rus yolcu uçakta hayatını kaybetti
Berke Özer aylar öncesinden söylemişti 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

11:25
Aziz Yıldırım’ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı
Aziz Yıldırım'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı
11:17
Mansur Yavaş’tan CHP’ye ters köşe “Kalacak” açıklamasını yalanladı
Mansur Yavaş’tan CHP’ye ters köşe! “Kalacak” açıklamasını yalanladı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
09:55
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 11:31:12. #7.12#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 4. Haftaya Giriş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement