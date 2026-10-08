Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın açılışını yarın oynanacak 4 karşılaşma yapacak. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın açılışını yarın oynanacak 4 karşılaşma yapacak.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'de 9. hafta yarın oynanacak 4 müsabakayla başlayacak. Açılışta Sivasspor-Pendikspor, Bodrum FK-Keçiörengücü, Ümraniyespor-Sarıyer ve Vanspor FK-Bandırmaspor karşılaşmaları oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi, yarın oynanacak 4 müsabakayla açılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 9. haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)

17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)

19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

11 Ekim Pazar:

16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

Kaynak: AA
PendiksporSivassporTrendyolSarıyerTürkiyeBodrumFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Kamera tribüne döndü, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
11:33
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 11:47:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın açılışını yarın oynanacak 4 karşılaşma yapacak. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei