Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın açılışını yarın oynanacak 4 karşılaşma yapacak.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'de 9. hafta yarın oynanacak 4 müsabakayla başlayacak. Açılışta Sivasspor-Pendikspor, Bodrum FK-Keçiörengücü, Ümraniyespor-Sarıyer ve Vanspor FK-Bandırmaspor karşılaşmaları oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi, yarın oynanacak 4 müsabakayla açılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 9. haftanın programı şu şekilde:
Yarın:
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
10 Ekim Cumartesi:
13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
11 Ekim Pazar:
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
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