Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. Tur maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. Tur müsabakaları, 15 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Bu turda oynanacak maçları yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. Tur karşılaşmalarının programı ve görev alacak hakemler şöyle:
15 Mayıs Perşembe
16.00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 İstanbulspor - Boluspor: Yiğit Arslan - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de Play-Off Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
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