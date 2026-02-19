Trendyol 1. Lig\'de Sakaryaspor-Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor- Pendikspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor, sahasında Pendikspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Sorumlusu Engin Özdemir takımın hedeflerinden bahsederken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise takımın maçtaki performansından ve hakemin verdiği kararları değerlendirdi.

"Hedefimiz Play-off, ardından ilk 3"

Takımla yeni bir sürece girdiklerini vurgulayan Pendikspor Teknik Sorumlusu Engin Özdemir, "Öncelikle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk, Sakaryaspor'un puan konusunda sıkıntılı bir durumda olduklarının farkındaydık. Onlar da kazanmak istiyordu, biz de takımımıza çok güvendik. Kısa bir süre oldu takımla beraberliğimiz. Hafta içi antrenmanlarında altyapıdaki hocalarımız güzel çalışmalar yapmışlar. Bizim açımızdan çok önemli bir galibiyet oldu. Yukarıda hedeflerimiz var; play-off'u, ondan sonra ilk 3'ü hedefliyoruz. Daha iyisi gelirse daha iyisini istiyoruz tabii ki. Takımımıza bu konuda güveniyoruz" dedi.

Kutlu: "Hakem de bizim kadar kötüydü"

Mağlubiyeti ve hakem yönetimini değerlendiren Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Kötü bir akşam yaşadık Sakaryaspor olarak. Oyun olarak bakıldığı zaman bizim adımıza söylenecek çok fazla bir şey yok. İlk 20 dakika kötü başladık, daha sonra oyunu dengelesek de pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadık. İstemediğimiz bir görüntümüz vardı bugün. Aslında son deplasman maçlarımızdan sonra bugün için umutluyduk ama kötü bir gün yaşadık. Oyun için çok fazla söylenecek bir şey yok. Hakem de bizim kadar kötüydü. Bu ligde artık hakemlerin çok dikkat etmesi gerekiyor, her puan çok önemli" diye konuştu.

"Yüzde yüz ofsayt olan bir pozisyon var"

Pozisyon üzerinden kural hatası eleştirisinde bulunan Kutlu, "Maç 0-0'a gidiyor gibiydi ama yüzde yüz ofsayt olan bir pozisyon var. Kuralları iyi uygulamıyorlar. Kural diyor ki 'rakip takım topa yüzde yüz hakim olursa avantaja bırakın'. Bizim kalecimize baskı varken topu öne doğru gelişigüzel şekilde vurdu, hakem oynattırdı. Topa biz yüzde yüz hakim değildik. O topun bize dönüşü korner oldu, sonrasında da VAR'dan bir penaltı oldu. Oyunun kurallarını iyi bilmeleri gerekiyor. Bana göre ofsayt bayrağını kaldırmış olsa atak geliştirebilirdik o pozisyonda. Onun yerine korner olan toptan gol yedik. Oyunun geneline baktığımızda tabii ki galibiyeti hak eden bir oyun oynamadık" ifadelerini kullandı. - SAKARYA