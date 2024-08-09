Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig\'de Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Sakaryaspor, Pendik Stadyumu'nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar yaşandı.

09.08.2024 23:18
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Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Sakaryaspor, Pendik Stadyumu'nda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa uzak mesafeden vuran Murat Cem Akpınar'ın şutu az farkla auta gitti.

50. dakikada Moustapha Camara'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topu Aliou Traore ağlara gönderdi. 0-1

55. dakikada Max Gradel'in ceza sahasına uzak bir noktadan yaptığı ortada Emre Demir'in kafa vuruşu ile top filelerle buluştu. 1-1.

87. dakikada ceza sahası içine etkili gelen Ankara Keçiörengücü'nda Traore'nün vuruşunu kaleci kornere çeldi.

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Mehmet Kapluhan, Erkan Akbulut

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Bülent Uzun, Erdi Dikmen, Salih Dursun, Cebrail Karayel, Rayane Aabid, Murat Cem Akpınar (Volkan Egri dk. 89), Emre Demir (Kahraman Demirtaş dk. 80), Muhammed Ertürk, Abdel Zagre (Mustafa Pektemek dk. 72), Max Gradel

Yedekler: İsmail Çipe, Engin Can Aksoy, Miraç Asıltekin, Burak Yıldız, Miraç Bingöl, Temel Çakmak

Teknik Direktör: Suat Kaya

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ali Dere, Mert Kula, Steven Caulker, Orhan Nahırcı, Eduart Rroca, Ramon, Yılmaz Basravi (Erkam Develi dk. 46), Aliou Traore (Moustapha Camara dk. 46), Kristal Abazaj, Malaly Dembele (Süleyman Luş dk. 75)

Yedekler: Oğuzhan Çalışkan, Görkem Bitin, Arda Şengül, Emre Satılmış, Recep Taşbakır, Halil Can Ayan, Arda Yılmaztürk

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Aliou Traore (dk. 50) (Ankara Keçiörengücü), Emre Demir (dk. 55) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Kristal Abazaj (Ankara Keçiörengücü), Bülent Uzun (Sakaryaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı - Son Dakika
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