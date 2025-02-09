Trendyol 1. Lig\'de Talihsiz Kaza

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Trendyol 1. Lig'de bu akşam Kocaeli spor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maçın ikinci yarısında tribün değiştirmek isteyen 17 yaşındaki çocuk 12-13 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk yaşam mücadelesi veriyor.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 galip geldiği maçın 65. dakikasında talihsiz bir olay yaşandı. 21 bin 500 biletli seyircinin yer aldığı tribünlerde maçı izleyen 17 yaşında olan Efe Kartal Öztay, Kuzey Kale Arkası Tribünü alt bölümden Maraton tribününe geçmek istedi. Tribün değiştirmeye çalışırken dengesini kaybeden genç futbolcu yaklaşık 13 metrelik yükseklikten beton zemine düştü.

Yoğun bakımda tedavi altına alındı

Kartepe ilçesi Uzunçiftlik mevkiinde oturan ve Nusretiyespor futbolcusu olduğu öğrenilen genç için hemen stadyum içinde hazır bulundurulan ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efe Kartal yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kafasından aldığı darbe nedeniyle bilinci kapalı olan ve entübe edilen genç futbolcunun hayati tehlikesi bulunuyor.

Kent protokolü ve spor camiası hastaneye akın etti

2019 yılında Sarımeşespor'da futbola başlayıp ardından Nusretiyespor alt yapısında forma giymeye başlayan genç orta saha oyuncusunun Kocaelispor'un maçlarını kaçırmadığı öğrenildi. Galibiyet sevincinin yerini hüzne bırakan talihsiz olayın duyulmasının ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, kulüp yöneticileri, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Nusretiyespor Kulübü yöneticileri, sporcunun antrenörleri de hastaneye akın etti. Genç sporcuyla ilgili Kocaelispor kulübü de paylaşımda bulundu, "Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var, ayağa kalk" ifadelerin yer verdi. - KOCAELİ