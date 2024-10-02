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Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

8. hafta maçlarında görev alacak hakemler TFF tarafından belirlendi.

02.10.2024 15:17
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göne, 8. hafta müsabakalarının hakemleri şunlar:

4 Ekim Cuma:

20.00 Erzurumspor FK- Boluspor: Ömer Faruk Gültekin

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Oğuzhan Uğurlu

5 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses

16.00 MKE Ankaragücü- Adanaspor: Ali Yılmaz

19.00 Fatih Karagümrük- Sakaryaspor: Ömer Faruk Turtay

19.00 Şanlıurfaspor- Yeni Malatyaspor (Adnan Deniz Kayatepe)

6 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Ali Özer

16.00 Manisa FK- Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır

16.00 Amed Sportif Faaliyetler- Esenler Erokspor: Batuhan Kolak

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika

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