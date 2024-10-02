Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göne, 8. hafta müsabakalarının hakemleri şunlar:
4 Ekim Cuma:
20.00 Erzurumspor FK- Boluspor: Ömer Faruk Gültekin
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Oğuzhan Uğurlu
5 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 MKE Ankaragücü- Adanaspor: Ali Yılmaz
19.00 Fatih Karagümrük- Sakaryaspor: Ömer Faruk Turtay
19.00 Şanlıurfaspor- Yeni Malatyaspor (Adnan Deniz Kayatepe)
6 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Siltaş Yapı Pendikspor: Mehmet Ali Özer
16.00 Manisa FK- Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır
16.00 Amed Sportif Faaliyetler- Esenler Erokspor: Batuhan Kolak
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kocaelispor: Erdem Mertoğlu
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