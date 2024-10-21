Trendyol 1. Lig'in 9. Haftası Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig'in 9. Haftası Sona Erdi

Kocaelispor liderliğini sürdürdü, Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü maçı 2-2 sona erdi.

21.10.2024 22:46
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Trendyol 1. Lig'de 9. hafta mücadelesi bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü, 2-2 berabere kaldı.

Kocaelispor, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 yenerek 10. haftaya da lider girmeyi başardı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın maç programı şöyle:

Sonuçlar

Ligde 9. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Malatyaspor- MKE Ankaragücü: 0-3

Teksüt Bandırmaspor- Fatih Karagümrük: 1-0

Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor: 1-0

Adanaspor- Şanlıurfaspor: 1-4

Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK: 0-0

Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-0

Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK: 1-0

Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1

Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2

Puan durumu

1. Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR9612127519
2.ERZURUMSPOR FK9513116516
3.FATİH KARAGÜMRÜK 94321510515
4.TEKSÜT BANDIRMA SPOR9432118315
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK9423127514
6.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ94231410414
7.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR94231613314
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ9351118314
9.ESENLER EROKSPOR94141712513
10.MKE ANKARAGÜCÜ9414119213
11.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR94141211113
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER9342109113
13.ŞANLIURFASPOR94141414013
14.BOLUSPOR9333108212
15.GENÇLERBİRLİĞİ933377012
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL93241114-311
17.AHLATCI ÇORUM FK9243910-110
18.SAKARYASPOR 92431114-310
19.ADANASPOR 91351023-136
20.YENİ MALATYASPOR9009428-24-3
NOT: Yeni Malatyaspor'a "3 puan silme cezası" verildi.

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10. hafta

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (11 Nisan)

19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)

27 Ekim Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Ekim Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in 9. Haftası Sona Erdi - Son Dakika

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