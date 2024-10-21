Trendyol 1. Lig'in 9. Haftası Sona Erdi

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta mücadelesi bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Esenler Erokspor ile Ankara Keçiörengücü, 2-2 berabere kaldı.
Kocaelispor, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 yenerek 10. haftaya da lider girmeyi başardı.
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 10. haftanın maç programı şöyle:
Sonuçlar
Ligde 9. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Yeni Malatyaspor- MKE Ankaragücü: 0-3
Teksüt Bandırmaspor- Fatih Karagümrük: 1-0
Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor: 1-0
Adanaspor- Şanlıurfaspor: 1-4
Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK: 0-0
Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-0
Alagöz Holding Iğdır FK- Manisa FK: 1-0
Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 3-1
Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2
Puan durumu
1. Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|9
|6
|1
|2
|12
|7
|5
|19
|2.ERZURUMSPOR FK
|9
|5
|1
|3
|11
|6
|5
|16
|3.FATİH KARAGÜMRÜK
|9
|4
|3
|2
|15
|10
|5
|15
|4.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|9
|4
|3
|2
|11
|8
|3
|15
|5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|9
|4
|2
|3
|12
|7
|5
|14
|6.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|9
|4
|2
|3
|14
|10
|4
|14
|7.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|9
|4
|2
|3
|16
|13
|3
|14
|8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|9
|3
|5
|1
|11
|8
|3
|14
|9.ESENLER EROKSPOR
|9
|4
|1
|4
|17
|12
|5
|13
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|9
|4
|1
|4
|11
|9
|2
|13
|11.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|9
|4
|1
|4
|12
|11
|1
|13
|12.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|1
|13
|13.ŞANLIURFASPOR
|9
|4
|1
|4
|14
|14
|0
|13
|14.BOLUSPOR
|9
|3
|3
|3
|10
|8
|2
|12
|15.GENÇLERBİRLİĞİ
|9
|3
|3
|3
|7
|7
|0
|12
|16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|9
|3
|2
|4
|11
|14
|-3
|11
|17.AHLATCI ÇORUM FK
|9
|2
|4
|3
|9
|10
|-1
|10
|18.SAKARYASPOR
|9
|2
|4
|3
|11
|14
|-3
|10
|19.ADANASPOR
|9
|1
|3
|5
|10
|23
|-13
|6
|20.YENİ MALATYASPOR
|9
|0
|0
|9
|4
|28
|-24
|-3
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10. hafta
Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın programı şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Atatürk Olimpiyat)
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
13.30 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)
16.00 Şanlıurfaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (11 Nisan)
19.00 MKE Ankaragücü-Kocaelispor (Eryaman)
27 Ekim Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
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