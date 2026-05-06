Trendyol 1. Lig Play-Off Hakemleri Belirlendi

Trendyol 1. Lig play-off birinci tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre tek maç usulüne göre yarın oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

20.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay