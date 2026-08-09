Trendyol 1. Lig: Vanspor FK: 0 - Kayserispor: 2
Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Vanspor FK, deplasmanda Kayserispor'a Seferi'nin 9. ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 yenildi.
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Vanspor FK, Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Kayserispor atağında Görkem'in ceza yayının hemen gerisinden savunmanın arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Seferi, ceza sahası içi sol çaprazdan ayak içiyle yaptığı vuruşla topu uzak direğin dibinden filelere gönderdi. 0-1
29. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Seferi, rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını ceza sahasına çıkardı. Altıpas üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Hasani'nin şutunda top auta gitti.
32. dakikada sağ kanattan gelişen Vanspor FK atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahası dışından sert vuran Soran'ın şutunda top üst direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
56. dakikada merkezden gelişen atakta Görkem, savunmanın arkasına sarkan Seferi'ye topu havadan aktardı. Altıpas üzerinde topu önce göğsüyle yumuşatıp ardından kontrol eden Seferi, sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Kaleci Alperen'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
89. dakikada Camara'nın ortaladığı topa ceza sahası içinde gelişine vuran Sinan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
Stat: Spor Toto Akhisar Belediye
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Seyfettin Ünal, Batuhan Bıyıklı
Vanspor FK: Alperen, Oulare, Batuhan, Engin, Faruk Can, Mehmet, Soran, Anıl, Oğulcan, Mehmet Can (Boran dk. 87), Güvenç
Yedekler: Çınar Tuna, Şahan, Abdulsamet
Teknik Direktör: Murat Yıldırım
Kayserispor: Gökhan, Murat, Semih, Tabidze, Cenk, Dulca (Camara dk. 67), Görkem (Fethi dk. 85), Sinan, Radu (Moreno dk. 65), Seferi (Ataol Taylan dk. 85), Hasani (Benhur dk. 65)
Yedekler: Deniz, Kayra, Mather, Eren, Talha
Teknik Direktör: Atila Gerin
Goller: Seferi (dk. 9 ve 56) (Kayserispor)
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